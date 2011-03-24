Кучма не розуміє, яким чином у справі з'явився свідок Мороз

Колишній Президент України Леонід КУЧМА заявляє, що обвинувачення проти нього базується виключно на показах екс-голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА та екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА з його плівками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні близько 10.00 біля Головного слідчого управління Генпрокуратури, куди вдруге прийшов на допит.

«Взагалі це таємниця – не таємниця, але я думаю, що це не таємниця… На показах МЕЛЬНИЧЕНКА, МОРОЗА і плівок», - сказав він, додавши при цьому, що у справі якимось незрозумілим чином, крім інших, з’явився ще і О.МОРОЗ як свідок «не знаю, яким чином».

На запитання, чи оскаржуватиме він постанову про порушення стосовно нього кримінальної справи, Л.КУЧМА сказав, що поки що не знає.

«А чи будемо ми подавати (скаргу - УНІАН)? Адвокати працюють, я в цій справі не «Копенгаген», як кажуть (мається на увазі не компетентний – УНІАН», - сказав екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Восени 2000 року Олександр МОРОЗ представив у Верховній Раді записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблені ним у кабінеті Л.КУЧМИ. За твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, у записах йдеться про усунення журналіста Георгія Гонгадзе. Після цього “касетного скандалу” М.МЕЛЬНИЧЕНКО переїхав до США, але пізніше повернувся на батьківщину.