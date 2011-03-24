Добкіна чекають проблеми не лише через арену, а й через бібліотеку?

Віце-прем`єр-міністр України Борис Колесніков пообіцявголові Харківської облдержадміністрації Михайлу ДОБКІНУ «адміністративно-кадрові проблеми», якщо в Харкові до 31 березня не буде відкритий Льодовий Палац. Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу після відкриття нової тренувальної арени зі штучним льодом в Києві Б.Колесніков сказав: «Те, що стосується уряду, ми виконали все, виділили гроші. Я особисто Добкіна попереджав, що якщо до 31 березня каток не експлуатуватиметься, будуть проблеми адміністративно-кадрові».

Як повідомлялося раніше, будівництво Льодового Палацу в Харкові почалося у 2007 році. М.Добкін, який займав у той час посаду міського голови, пообіцяв здати об`єкт в експлуатацію в 2009 році. Потім час відкриття об`єкту неодноразово переносився. Однією з останніх дат, озвучених представниками міськради, став березень 2011 року.

Раніше також повідомлялося, що М.Добкін, будучи мером Харкова, гарантував відкриття бібліотеки ім. Євгена Кушнарьова на пл. Свободи до Євро-2012. Фінансування будівництва об`єкту в 2008 році узяв на себе «Фонд Бориса Колесникова». У свою чергу, міські власті узяли на себе зобов`язання по виділенню землі під бібліотеку, а також пообіцяли максимальне сприяння реалізації проекту. Планувалося, що до Євро-2012 буде готова сама будівля, а внутрішні роботи проводитимуться вже після чемпіонату. Проте на сьогодні на місці майбутньої бібліотеки (на площі Свободи) будівельні роботи не ведуться.