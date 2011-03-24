Міліція заперечує, що перешкоджає завтрашній акції "Могильовщину - геть"

У столичному главку міліції заперечують інформацію, яку сьогодні розповсюдила ВГО «КУПР» про те, що начебто працівники міліції завадили проведенню всеукраїнської акції «Могильовщину - геть», яка запланована на завтра, знищивши імпровізовану сцену.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.

За даними ЦГЗ, сьогодні близько 15.15 на вул. Банкову заїхав мікроавтобус, який підвіз 9 дерев’яних піддонів, з яких шістьома громадянами їхню частину було вивантажено ближче до Адміністрації Президента, а частину - неподалік від будівлі Спілки письменників України.

За словами співробітників ЦГЗ, на запитання працівників міліції, що це за піддони, вони отримали відповідь, що це конструкції для побудови імпровізованої сцени.

У той же час у осіб, які привезли вказані матеріали, не знайшлося при собі дозвільних документів від Печерського управління комунального підприємства «Київблагоустрій», на підставі яких організатори можуть встановити, звернувшись до КМДА, малі архітектурні форми.

«Жодних таких документів на встановлення малих архітектурних споруд не було», - сказали в столичному главку, додавши при цьому, що також під час з’ясування, кому належить майно, яке було привезено, встановити походження власника не вдалося через відсутність документів.

«У зв’язку з цим, працівниками «Київблагоустрою» Печерського району ці піддони було вивезено відповідно до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

«Під час цього ніяких порушень громадського порядку не було. Міліція нікого не затримувала, ніяких бійок не було», - запевнили в столичному главку міліції.