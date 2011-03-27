Клюєв дорікнув Європі: Україні дають недостатньо коштів

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що в рамках Європейської політики сусідства для України виділяється недостатньо коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, про це він заявив на зустрічі з членом Еврокомісії з питань фінансового планування та бюджету Янушем ЛЕВАНДОВСЬКІ.

А.КЛЮЄВ зазначив, що в рамках цієї політики Євросоюзу не враховуються поточні економічні процеси в Україні, економічна криза та короткострокові наслідки створення зони вільної торгівлі.

Разом з тим перший віце-прем’єр-міністр України зазначив, що організаційна та фінансова допомога з боку ЄС для підтримки структурних реформ в Україні, відкриття доступу до пільгового кредитування та інших фінансових інструментів Європейського інвестиційного банку та ЄБРР, можуть значно полегшити перехідний етап для української промисловості.

Учасники зустрічі також обговорили реформування бюджетно-податкової політики України. А.КЛЮЄВ поінформував співрозмовника про заходи, які вживає уряд України, спрямовані на вихід з економічної кризи, скорочення бюджетних витрат та підвищення ефективності державного управління, дерегулювання економіки.

Перший віце-прем‘єр-міністр України повідомив про подробиці проведення бюджетної, податкової та пенсійної реформ.

Я.ЛЕВАНДОВСЬКІ, зі свого боку, ознайомив А.КЛЮЄВА з процесом формування бюджету ЄС на наступну фінансову перспективу (2014-2020 рр.). Представник ЄС привітав відчутний прогрес, який досягнула Україна останнім часом на шляху подолання наслідків економічної кризи, фінансової стабілізації та забезпечення економічного зростання.

Сторони також обговорили підготовку України та Польщі до проведення чемпіонату Євро-2012, який стане додатковим стимулом розвитку економіки України та сприятиме покращенню інвестиційного та підприємницького клімату в державі.

Як повідомляв УНІАН, А.КЛЮЄВ 25-26 березня брав участь у щорічному Брюссельському форумі.