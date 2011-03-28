Адвокат не бачить необхідності в очній ставці між Кучмою і Мельниченком

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО не бачить необхідності у проведенні очної ставки між колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ та екс-майором Управління державної охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ТЕЛИЧЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

«Очна ставка, на мою думку, це така ж вистава, як і відтворення на місці подій кілька років тому. Мушу сказати, що потреби саме очну ставку зараз проводити я не бачу», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

При цьому вона зазначила, що очна ставка є зрозумілим кроком для обговорення в ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила проти колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

24 і 25 березня ГПУ мала намір провести очну ставку між Л.КУЧМОЮ і М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, проте екс-Президент відмовився.

28 березня Л.КУЧМА заявив, що очна ставка з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ не відбулася через зміну адвоката. «Не було (очної ставки) з простої причини – у мене новий адвокат. З цим адвокатом я тільки вчора познайомився, з моєю справою він абсолютно не знайомий, і ми попросили перерву», - сказав Л.КУЧМА.

За його словами, очна ставка з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ може відбутися у середу, 30 березня, якщо на цьому наполягатиме слідчий.