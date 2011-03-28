На мітинг вийшли ошукані вкладники Ощадбанку СРСР

У Сумах пройшов мітинг ошуканих вкладників Ощадбанку колишнього СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в мітингу взяли близько 150 осіб, переважно люди похилого віку.

«Президенти та уряди України, що змінюють один одного, маніпулюють свідомістю народу, але практично не повертають нам вклади. Ми, вкладники, десятки років важкою працею і своїм здоров’ям збирали ті гроші, щоб підтримати себе в старості. Однак прийнятий закон №537/96-ВР виявився таким, що став не обов’язковим для уряду та його органів. Всі наші звернення до Президента, до Голови Верховної Ради, до уряду тонуть як камінь у воді. Чому досі людям не повернули їх гроші?», - підкреслювали у своїх промовах учасники мітингу.

Вони наголошували, що за останні три роки на повернення вкладів у державному бюджеті не було передбачено жодної копійки, а уряд з цього приводу зберігає мовчання.

За підсумками пікетування Сумської облдержадміністрації одноголосно було прийнято резолюцію мітингу із 17 пунктів. В ній, зокрема, вимагається до 50 відсотків від продажу державної власності, доходи від конфіскації контрабанди, а також прибуток Ощадбанку України направляти на виплату не повернутих заощаджень.

Резолюцію мітингу з вимогами до керівництва держави учасники пікетування передали голові Сумської ОДА Юрію ЧМИРЮ.