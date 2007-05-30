Коаліція блокувала трибуну, опозиція залишила сесійну залу (доповнено)

Фракції «Наша Україна» та БЮТ залишили сесійну залу Верховної Ради на знак протесту проти дій коаліції і закликають Президента Віктора ЮЩЕНКА розпустити ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України Олег ЛЯШКО (БЮТ) з трибуни парламенту закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА видати указ про розпуск ВРУ.

Він зазначив, що сьогодні ВР, порушуючи Конституцію та законодавство України, прийняла ряд постанов, які стосуються судочинства, повноважень народних депутатів.

О.ЛЯШКО підкреслив, що ці питання не можуть регулюватися постановами, а тільки законами України. Він зазначив, що ВР, замість того, щоб вносити відповідні зміни до законів України, про які було домовлено між Президентом України, прем’єр-міністром України та головою ВРУ, приймає постанови, які не відповідають законодавству та Конституції. За словами О.ЛЯШКА, ВР також приймає постанову про генерального прокурора України (ВР відмовила у наданні згоди на звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора – УНІАН).

«То це той компроміс, про який нам розказували?», - зазначив О.ЛЯШКО. Він додав, що «це той компроміс, який полягає у тому, що ви й далі займаєтеся бєспрєдєлом, що хочете, те й робите в цій залі, а маємо мовчати?».

«Ми не згодні на такі компроміси, і більшість громадян України, яких представляє тут опозиція, теж не згодні на ці компроміси», - наголосив О.ЛЯШКО.

«Те, що ви робите, пане МОРОЗ, це тітаново, ви цьому дуже добре навчилися. Ви при Президентові обіцяєте одне, а сюди приходите і замість прийняття проекту закону про зміни до бюджету для фінансування виборів та інших проектів закону, які унеможливлять зрив виборів, ви спочатку вирішуєте власні питання - про призначення суддів, про позафракційних депутатів, про ГПУ», - заявив О.ЛЯШКО. Він наголосив, що те, «чим ви займаєтесь - це антиконституційно, і я закликаю Президента України негайно видати указ про розпуск ВР».

Представники фракцій коаліції заблокували трибуну ВР, не допускаючи блокування її з боку опозиції