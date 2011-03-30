Палій: Україна не має грошей на безпечні енергоблоки

Україна не має коштів, щоб розробляти безпечні енергоблоки. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив політолог Олександр ПАЛІЙ. Він поставив під сумнів вплив ситуації у Японії на атомну енергетику України, у той час як у Європі є можливість закриття деяких енергоблоків.

«Закриття декількох АЕС у Німеччині, наприклад, ніхто навіть і не помітить, чого не скажеш про Україну», - сказав політолог, пояснивши, як у Європі на атомну енергетику припадає вироблення лише 5% електроенергії, тоді як в Україні цей показник сягає майже половини.

Учені довели, що існують цілком безпечні енергоблоки, зазначив О.Палій, й Україні треба було б взяти це до уваги. «Можливо наступні енергоблоки в Україні будуватимуться ся з урахуванням досвіду Японії, але їх розробка потребує великих коштів» - зазначив він.

Як повідомлялося, ситуація на японській АЕС “Фукусіма-1” після землетрусу й цунамі стала причиною порушення питання безпеки атомних станцій у всьому світі. На сьогодні Великобританія і Швейцарія призупинили видачу дозволів щодо нових АЕС до закінчення додаткового розгляду заходів безпеки, а уряд Німеччини оголосив тримісячний мораторій на продовження термінів експлуатації АЕС.

Марія Чернега, студентка Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка