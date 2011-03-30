Кучма має сумніви у психічній адекватності Мельниченка

Колишній Президент України Леонід КУЧМА має сумніви у психічній адекватності екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, враховуючи його заяви у ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА сказав журналістам.

«Ну, ви ж маєте можливість аналізувати всі його заяви. Я раніше намагався не читати, але, враховуючи те, що такі серйозні звинувачення, читаю, але не можу зрозуміти, що це говорить здорова людина. Не можу зрозуміти. Здорова людина говорити так просто не може. Тому що у здорової людини повинно залишатися хоч трохи совісті», - сказав Л.КУЧМА.