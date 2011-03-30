Майстер-клас Пінтосевича «Харизма і вплив. Упевненість у собі і Ораторська майстерність»

Сьогодні, 30 березня, о 19.00 в УНІАН відомий тренер Іцхак ПІНТОСЕВИЧ проведе майстер-клас «Харизма і вплив. Упевненість у собі і Ораторська майстерність».

Цей захід пройде у рамках проекту “Лабораторія “Зроби себе сам”. Організатори проекту - агентство УНІАН, Інститут обдарованої дитини і Майстерня конструювання особистості Валентина БАДРАКА.

І.ПІНТОСЕВИЧ - один з найбільш затребуваних в Україні експертів з системному розвитку особистості і бізнесу, засновник компанії Isaac Pintosevich Systems. Він - автор багатьох методик з системного розвитку, а також книг-бестселерів «10 заповідей успіху» і «7 заповідей енергії і здоров'я», кращий бізнес-тренер України 2007 року за оцінками Української академії тренінгу і володар 2-го місця в рейтингу Міжнародної асоціації професіоналів розвитку особистості 2009 року.

За твердженням організаторів Лабораторії, під час майстер-класу слухачі одержать відповіді на багато непростих запитань, зокрема: яка позиція найбільш успішна у переговорах будь-якої складності, як керувати сприйняттям людей щодо себе, де брати самомотивацію у досягненні своїх цілей, навчаться найдієвішим інструментам особистої ефективності на сьогодні, з’ясують, як ініціювати зміни у своєму житті.

«Наша Лабораторія продовжує набирати темп, - говорить головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО. – І сьогодні ми можемо представити слухачам одного з найяскравіших тренерів, які працюють в Україні. Іцхак ПІНТОСЕВИЧ є визнаним лідером і експертом у галузі системного розвитку особистості і бізнесу. Сам він вчився у таких визнаних майстрів Успіху, як Іцхак АДІЗЕС, Ентоні РОББІНС, Мерілін АТКІНСОН. А сьогодні вже його самого називають тренером Успіху № 1, тому що серед його учнів багато видатних осіб. Його виступи завжди мають особливу легкість, чесність і життєрадісність. Всі без винятку слухачі відзначають його чудове відчуття гумору. На його виступах хочеться жартувати і усміхатися, радіти життю, удосконалювати себе і бути таким же успішним, як він».

Нагадуємо, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН 1 березня цього року. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими людьми, йшлося у матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю». У рамках проекту заняття Лабораторії вже провели автор відомих книг з самовдосконалення Валентин БАДРАК, а також доктор економічних наук, автора школи синергетичного ефекту «2+2=5» Анатолій ДМИТРЕНКО. (Докладніше дивіться сторінку «Семінари» на сайті УНІАН).

Запис на майстер-клас І.ПІНТОСЕВИЧА - за тел. 044 279 33 53 або за допомогою ел. пошти: vika@unian.net.

Семінари і тренінги проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.