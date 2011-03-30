Коломойський каже, що братиме участь лише у прозорій приватизації

Бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ братиме участь у приватизації в Україні, якщо умови її проведення будуть прозорими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів України

«Зважаючи які будуть умови. Мені цікаво (брати участь у приватизацію – УНІАН), але якщо будуть умови нормальні і прозорі. Якщо непрозорі – є інші країни, в яких умови прозоріші», – сказав бізнесмен.

При цьому він негативно відгукнувся про результати приватизації держпакета акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

«Дуже за високою ціною з великим конкурсом (пройшов продаж – УНІАН)», – сказав з іронією І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що якщо приватизація проводитиметься так само, як продавалися акції МАУ, то приватизація в Україні відбуватиметься «як завжди».

«Якщо тут будуть такі умови, як із МАУ, то, я думаю, сюди інвестиції навряд чи підуть. РЯБЧЕНКУ (Олександр РЯБЧЕНКО – голова Фонду держмайна) треба добре думати, як продавати», – сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Нагадаємо, сьогодні Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ заявив про свою зацікавленість у придбанні держпакетів акцій «Дніпрообленерго» і «Запоріжжяобленерго», відзначивши при цьому, що рішення про участь у конкурсі залежатиме від умов продажу акцій цих підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2010 року ФДМУ оголосив про приватизацію державного пакета акцій МАУ.

22 листопада голова ФДМУ О.РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакета акцій МАУ повинна становити 250 млн. грн. Експерти вважають цю суму дуже заниженою.

25 лютого 2011 року Фонд держмайна підписав із засновниками ПАТ "Авіакомпанія МАУ" договори купівлі-продажу 61,58% держпакета акцій авіакомпанії за 287 млн. 229 тис. грн.