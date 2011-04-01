Навіщо Генпрокуратурі потрібне «злиття» документів у справі Кучми?

Суперечливість дій Генеральної прокуратури України у "справі Гонгадзе" викликає питання, відзначають експерти.

Інститут Горшеніна провів експертне опитування українських юристів щодо перспектив розкриття «справи Гонгадзе» і, зокрема, щодо правомірності звинувачень, висунутих ГПУ проти екс-президента України Леоніда КУЧМИ, повідомляє LB.ua.

Народний депутат України, адвокат Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що головна проблема звинувачувальної частини – залучення до справи як доказу «плівок Мельниченка», правдивість яких так і не була доведена експертизою.

«Постанова про порушення кримінальної справи може мати хоч якусь перспективу тільки в одному випадку – якщо «плівки Мельниченка» будуть абсолютно беззастережно прийняті як доказ слідством, - говорить юрист. - По-перше, хотілося б нагадати, що минуло вже понад десять років з моменту публікації цих плівок. Хочеться відзначити, що весь цей час незрозуміло де зберігалися оригінали, не зрозуміло, що з ними відбувалося. Не зрозуміло, що відбувалося з оригіналом приладу, на якого записувалося чи нібито записувалося це все. Це другий момент. Третій момент – для того, щоб ці плівки були беззастережним доказом, необхідно підтвердити джерело їх походження – це раз. Друге – необхідно підтвердити автентичність голосів. Це два. Третє – необхідно підтвердити, що з плівками не здійснювалися технічні якісь дії чи маніпуляції».

І, за словами С.ВЛАСЕНКА, є «четвертий момент, який є не політичним, а юридичним – якщо плівки є доказом у цій справі, то, напевно, вони тоді є доказом і щодо інших справ».

З ним погоджується народний депутат України, юрист Святослав ОЛІЙНИК, який також вважає залучення до справи «плівок Мельниченка» серйозною юридичною проблемою.

«Я сам говорив про те, що якщо вже Генпрокуратура визнала ці плівки доказом, то тоді це, відповідно, стосується й всіх інших фігурантів, потрібно і щодо них приймати рішення, тому що не тільки Г.Гонгадзе, там же масу людей у тих плівках задіяно. А юридична процедура залучення такого роду записів як доказів у кримінальній справі, я думаю, буде дуже довго дискутуватися в юридичних колах», - заявив С.ОЛІЙНИК.

При цьому експерти вказали, що поява документів з ГПУ в ЗМІ, зокрема, звинувачувальної частини проти екс-президента України Л.КУЧМИ, - це спланована інформаційна провокація.

Так, С.ОЛІЙНИК наголосив: «Поза будь-якими сумнівами, поява в ЗМІ слідчих документів є прямим результатом того, що їх спеціально, навмисно віддали з Генеральної прокуратури. Це якраз свідчить про те, що Генеральна прокуратура свою діяльність у рамках цієї справи веде в інформаційному просторі, а не в юридичній площині».

Заслужений юрист України, член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК засудила використовування подібних інформаційних акцій при веденні кримінального розслідування.

«Це вже, на жаль, стало нормою, що в ЗМІ у різних справах з`являються цілі купи процесуальних документів, що, загалом, є таємницею слідства. І я вважаю, що це надзвичайна робота. Зокрема, і правоохоронних органів», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Аналогічну позицію висловлює і С.ВЛАСЕНКО: «Часто такі ходи використовуються як елемент маніпуляції суспільною свідомістю, як спроба впливати на суспільну свідомість під час розслідування тієї чи іншої кримінальної справи. Але чомусь ГПУ, яка буває дуже принципова в частині просочування інформації по одних справах, раптом перестає бути такою ж принциповою щодо інших справ».

У свою чергу, правозахисник, голова міжнародної Ліги захисту прав громадян України Едуард БАГІРОВ відзначив, що непослідовність і суперечливість дій і публічних заяв представників Генпрокуратури, які були зроблені за останній час щодо «справи Гонгадзе», викликали тотальну недовіру до справедливості її розкриття.

«Усі, хто так чи інакше мав стосунок до Генеральної прокуратури і вивчав кримінальну справу, вони завдали непоправної шкоди у сфері довіри результату даної кримінальної справи. Це найколосальніша проблема за всю історію Генеральної прокуратури, МВС, Служби безпеки, правосуддя і слідства України, принаймні, в період незалежності. І нам треба правильно, законними методами вийти з такого правового колапсу, так званого, кримінальної «справи Гонгадзе». Це справа дуже довго тягнеться, і заяви генеральних прокурорів за останні 10 років, заяви слідчих, адвокатів, свідків, фігурантів настільки суперечливі, що довіри вже немає не тільки до Генеральної прокуратури, а й до органів влади», - відзначив правозахисник.