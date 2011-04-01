Королевська прогнозує мільйон безробітних до кінця року

Якщо безробіття й надалі розвиватиметься такими темпами, то вже до травня в Україні налічуватиметься безробітних більше, ніж під час піку кризи в 2008 році, а до кінця року в країні буде понад 1 млн. безробітних.

Про це заявила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи збільшення безробіття в лютому 2011 року, повідомили УНІАН у її прес-службі.

За даними Держслужби статистики, в останні місяці в Україні збільшується кількість безробітних. Якщо в жовтні 2010 в країні 421,2 тисячі осіб перебували на обліку в центрі зайнятості, то вже в лютому 2011 їх кількість становила 635,6 тисяч осіб.

«За три останні місяці, за офіційною статистикою, 215 тисяч осіб залишилися без роботи. Якщо безробіття й надалі розвиватиметься такими темпами, то вже до травня в Україні налічуватиметься безробітних більше, ніж під час піку кризи в 2008 році, коли зупинилися підприємства по всій країні. Тоді це було викликано падінням світових ринків. Сьогодні діє виключно внутрішній чинник – руйнування економіки свідомими діями уряду», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, якщо тенденція зростання безробіття продовжуватиметься такими ж темпами, до кінця року кількість безробітних може досягти 1 мільйона. Враховуючи, що в середньому щомісячна допомога з безробіття становить 814 грн., в Україні виплачуватиметься щомісячно близько 800 млн. грн. допомоги з безробіття, зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«З урахуванням зростання цін і тарифів ці люди не зможуть прогодувати свої сім`ї. Різко знизиться купівельна спроможність, що призведе до скорочення товарообороту й зупинки підприємств», - сказала депутат. Таким чином, країна стоїть на порозі економічного колапсу. Але замість того, щоб вирішити проблему й дати можливість малому і середньому бізнесу створити нові робочі місця, уряд вдається до командно-адміністративних методів управління й ручного регулювання.

«Складається враження, що влада хоче зігнати українців із робочих місць навмисно. Віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО недавно заявив про можливість «перекидання» трудових ресурсів із одних регіонів до інших. Тобто нашою наступною реформою стане створення трудових таборів. Одних переселять у тимчасові будівлі при будівництві доріг у степах України, а на їхнє місце заселять інших - із Азії та Африки, адже недавно нас уже попередили про можливість залучення трудових мігрантів», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.