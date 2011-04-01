Політолог побачив старт виборчої кампанії Попова на мерство

Політологи вважають, що вчорашній виступ голови Київської міської держадміністрації Олександра ПОПОВА у Київраді, в якому він жорстко розкритикував діяльність команди міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, є стартом виборчої кампанії чиновника на посаду мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив директор GMT group Анатолій ЛУЦЕНКО.

“Якщо розглядати цю ситуацію з політтехнологічної точки зору, розуміючи, що вибори Київської міської ради коли-небудь таки будуть, то це можна розглядати як персональний старт виборчої кампанії ПОПОВА на мерство. І з цього почати було б логічно, і це підказав би йому кожен політтехнолог”, - сказав А.ЛУЦЕНКО.

Він пояснив, що кандидати завжди шукають образи, на фоні яких могли б “відтінятися”.

Водночас експерт переконаний, що керівник КМДА зараз не зацікавлений у відставці Олеся ДОВГОГО з посади заступника мера - секретаря Київради, оскільки йому потрібно буде надалі підтримувати “гру”. Саме цим А.ЛУЦЕНКО пояснив те, що фракція Партії регіонів у Київраді не голосувала за рішення про відставку О.ДОВГОГО (відповідну пропозицію фракції “УДАР Віталія Кличка” учора в Київраді підтримали 28 депутатів зі 103-х присутніх у залі, 54 депутати проголосували проти - УНІАН).

У свою чергу, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК звернув увагу, що Київрада на чолі з О.ДОВГИМ підтримувала всі ініціативи КМДА, тобто була ефективна робота, причому з урахування інтересів усіх груп.

“Складається враження, що намагання переформатувати депутатську більшість у КМДА розглядається як один із симуляторів відволікання уваги від певної некомпетентності заступників голови КМДА. З іншого боку, якщо ми подивимось на формат існуючої Київради, ми побачимо, що нова більшість нізвідки не з’явиться, і вона може бути лише такою, якою є зараз і забезпечує єдність інтересів... Порушення цього інтересу призведе до хаосу в самій Київраді і можливо переходу частини депутатів в саботаж або режим неконструктивної роботи”, - вважає експерт.

Він припустив, що відставка секретаря Київради у даний час Партію регіонів не цікавить через відсутність в ПР власної кандидатури на цю посаду або через нерозуміння всіх процесів у Київраді.

В.КУЛИК також переконаний, що на сьогодні у столиці не йде мова про боротьбу О.ПОПОВА з “певною групою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”. “Бо такої групи ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вже не існує. Є політичний гравець ДОВГИЙ, який намагається самозберегтися… І є всі інші, які вже або виїхали, або знаходяться під слідством. Тому добивати цю групу з точки зору адміністративних, політичних важелів не є доцільним для ПОПОВА”, - вважає В.КУЛИК.

Він також переконаний, що відставка О.ДОВГОГО може призвести до добровільної відставки мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і виборів міського голови, а до них не готові ні Партія регіонів, ні О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня на сесії Київради О.ПОПОВ розкритикував роботу ради, заявив про значні збитки, завдані громаді внаслідок ухвалених нею неправомірних рішень про відчуження земель та нерухомості.

Також О.ПОПОВ наголосив, що сподівається на формування в Київраді нової більшості, яка забезпечить повернення місту незаконно розданих земель та власності.