Рада підприємців хоче зустрітися з міністрами 5 квітня

Автори звернення учасників АвтоМайдану з Ради підприємців України до прем`єр-міністра України запросили міністрів провести консультації з реалізації законодавчих ініціатив, спрямованих на покращення умов ведення підприємницької діяльності в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники Ради підприємців України сьогодні на брифінгу.

«Ми передали до Кабміну лист, в якому запрошуємо провести зустріч з Радою підприємців. Ми хочемо конструктивно довести до уваги влади наші вимоги, довести, що всі наші законопроекти, які ми подали, можуть дати 500 тисяч робочих місць, допомогти вирішити сьогоднішню ситуацію з безробіттям, з цінами, падінням заробітної плати і можуть бути дійсно корисними для суспільства», - повідомив співголова Ради підприємців України Євген ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, зустріч передбачається провести у вівторок, 5 квітня, о 14.30 на майданчику парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

Також Є.ШАПОВАЛЕНКО повідомив, що на зустріч запрошена народний депутат, голова вищеназваного парламентського комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, за участю якої розроблялися законопроекти, на ухваленні яких наполягають учасники АвтоМайдану.

Зокрема, йдеться про такі законопроекти: про внесення змін до Податкового кодексу України про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва (№ 8276);

про внесення змін до статті 139 Податкового кодексу України щодо витрат підприємств, які не враховуються при визначенні прибутку оподаткування (№ 8217-2);

про внесення змін до статті 176 Податкового кодексу України щодо представлення декларації з податку на доходи фізичних осіб (№ 8217-3);

про внесення змін до статті 4 Закони України "Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" щодо звільнення пенсіонерів та інвалідів від сплати єдиного внеску (№ 8287).

Член координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу Андрій ПАНАЕТОВ відзначив, що Асамблея активно працює з Радою підприємців України. За його словами, підготовлені Радою підприємців законопроекти є дійсно народними, оскільки були розроблені сотнями людей, які приїжджали зі всіх регіонів України. «Проводилися численні зустрічі, круглі столи, мітинги, на яких обговорювалися ці ініціативи. Ми вимагаємо ухвалення цих законопроектів. Влада відреагувала на вимоги АвтоМайдану і просить провести з нами консультації. Ми готові проконсультувати їх щодо цих законопроектів і наполягатимемо на тому, щоб ці закони були ухвалені як єдино правильні й необхідні для підприємців», - наголосив А.ПАНАЕТОВ.

Вячеслав РОЙ, голова Федерації профспілок співробітників малого і середнього підприємництва України, вважає, що АвтоМайдан, який відбувався минулого тижня, чітко показав, що підприємці не згодні з багатьма нормами ухваленого Податкового кодексу. «Тим самим люди показали готовність повторити Податковий майдан 2010 року. Ми дуже сподіваємося, що той діалог, який намічається провести владою з Радою підприємців, з ініціаторами автопробігу, дозволить нам знайти компроміс. Ми дуже сподіваємося, що найближчим майбутнім парламент прийме наш законопроект. Якщо цього не відбудеться, ми готові до нових акцій протесту», - сказав В.РОЙ.

Довідка УНІАН. Представники Ради підприємців України передали звернення до прем`єр-міністра за результатами Всеукраїнського автомобільного маршу протесту 26 березня 2011 року. Учасники Всеукраїнського автомобільного маршу протесту закликали прем`єр-міністра підтримати пакет законодавчих ініціатив, розроблений Радою підприємців України, і внесених на розгляд Верховної Ради Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ. Мета цих ініціатив - захистити малий і середній бізнес в Україні, зберегти ще існуючі робочі місця і створити нові, сприяти розвитку економіки і збільшенню соціальних стандартів.

Як повідомив Урядовий портал 31 березня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив ряду міністрів провести консультації з авторами звернення до голови уряду учасників Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, розглянути їхні пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва, розглянути законопроекти щодо єдиного соціального внеску і єдиного податку, зміни до Податкового кодексу, розроблені за участю підприємців.