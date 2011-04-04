НУ-НС хоче, щоб Тігіпко показав, куди ведуть реформи

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” пропонує в п’ятницю, 8 квітня, під час Години запитань до уряду заслухати інформацію віце-прем’єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

За словами М.МАРТИНЕНКА, віце-прем’єр-міністр має надати Верховній Раді інформацію щодо пенсійної реформи. «Не зрозуміло, де ми знаходимося, бо було у нас так зване всенародне обговорення, але всі виступають проти, навіть більшість, а Сергій Леонідович, бачте, «за» і навіть почав загрожувати своєю відставкою», - сказав народний депутат.

Крім того, додав він, С.ТІГІПКО має надати інформацію щодо соціально-економічного забезпечення вчителів та підвищення їм на 20% надбавок.

Також, наголосив М.МАРТИНЕНКО, з офіційних даних випливає інформація щодо зростання заборгованості з зарплати і звучить цифра про 1,5 млрд. грн.

«Кажуть, що населенню буде ще тяжче від реформ. Куди вже тяжче? Ми хочемо почути, куди ми дійдемо з цими соціальними реформами», - додав М.МАРТИНЕНКО.