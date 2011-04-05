Кучмі дозволили виїхати з Києва
08:25, 05 квітня 2011Політика
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Дозвіл видано на 5 квітня
Генпрокуратура дала дозвіл на тимчасовий виїзд колишньому президенту Леоніду Кучмі в Дніпропетровськ.
Про це повідомляє прес-служба фонду Кучми "Україна".
Дозвіл видано на 5 квітня для участі в похоронах гендиректора і конструктора "Конструкторське бюро "Південне" Станіслава Конюхова.
У прес-службі уточнюють, що Кучма скасував заплановану поїздку до Павлограда (Дніпропетровська область) на відкриття комплексу з утилізації твердого ракетного палива.
Як відомо, у зв`язку з порушеною проти Кучми кримінальною справою з нього взята підписка про невиїзд.
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