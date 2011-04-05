Кучмі дозволили виїхати з Києва

Генпрокуратура дала дозвіл на тимчасовий виїзд колишньому президенту Леоніду Кучмі в Дніпропетровськ.

Про це повідомляє прес-служба фонду Кучми "Україна".

Дозвіл видано на 5 квітня для участі в похоронах гендиректора і конструктора "Конструкторське бюро "Південне" Станіслава Конюхова.

У прес-службі уточнюють, що Кучма скасував заплановану поїздку до Павлограда (Дніпропетровська область) на відкриття комплексу з утилізації твердого ракетного палива.

Як відомо, у зв`язку з порушеною проти Кучми кримінальною справою з нього взята підписка про невиїзд.

Українська правда