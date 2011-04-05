Янукович хоче почути, що збираються робити з «Укравтодором»

Президент доручив розробити концепцію фінансування ремонту та будівництва автодоріг. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Під час наради з питань розвитку транспортної інфраструктури сьогодні у Павлограді Дніпропетровської області Віктор Янукович доручив голові Державної служби автомобільних доріг України Володимиру Демішкану, міністру фінансів Федору Ярошенку та першому заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі Вадиму Копилову в тижневий термін розробити та викласти пропозиції щодо нормалізації роботи «Укравтодору».

«Зараз потрібно зробити реструктуризацію боргів, відділити виконавця робіт, а замовником повинна бути держава», – сказав Президент.

Віктор Янукович підкреслив, що чекатиме цих пропозицій до 13 квітня.

«Або ви знаходите рішення як спеціалісти, або це буде вирішуватися без вас», – наголосив Президент.

Глава держави ще раз підкреслив, що нині необхідно стабілізувати роботу «Укравтодору», зокрема, реструктуризувати борги у галузі, які нині сягають кількох мільярдів. Водночас Президент відзначив, що Міністерство фінансів повинно якнайшвидше розрахуватися з «Укравтодором» за виконані роботи минулого року.