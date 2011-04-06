«Батьківщина» запропонує юридичну підтримку «тризубівцям»

Партія «Батьківщина» запропонує юридичну підтримку дев’ятьом членам організації «Тризуб» ім. С. Бандери, які постають перед судом за обвинуваченням у пошкодженні бюсту Сталіна у Запоріжжі.

Про це повідомили в прес-службі партії.

«Батьківщина» нагадує, що дев`ятьох «тризубівців» більше трьох місяців утримують під вартою. Одному з обвинувачених змінено запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд. 8 людей досі за ґратами. Розгляд справи по суті у суді має початися 13 квітня.

«Люди сидять і скоро постануть перед судом української держави за те, що пошкодили незаконно встановлений бюст тирану, який влаштував Голодомор – геноцид українського народу», - підкреслено в заяві.

Партія звертає увагу, що в ніч на 23 березня у Києві невідомі знищили скульптуру Маленького принца на Пейзажній алеї.

«Іронічно, але на знищення символу людяності немає реакції влади. Нікого не переслідують і не тримають у тюрмі. Натомість у сучасній Україні люди сидять і постануть перед судом за пошкодження пам’ятника нелюду, руки якого в крові мільйонів людей», - зазначили у «Батьківщині».