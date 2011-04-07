Акції Нафтогазу купить Газпром, тому що Заходу вони нецікаві?

Західні інвестори навряд чи будуть зацікавлені придбанням акцій компанії «Нафтогаз України», і частину паперів, які планується продати на фондовій біржі, швидше за все, придбає російський «Газпром» або близькі до влади українські підприємці.

Про це говориться в огляді Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Аналітики назвали «дуже маловірогідним» можливість придбання західними інвесторами акцій «Нафтогазу» через непрозорість українського ринку газу і його до кінця не зрозумілу фінансову ситуацію.

«Цю ідею, швидше за все, треба сприймати як спробу надання можливості "Газпрому" (який неодноразово пропонував створити спільне підприємство) або деяким українським бізнесменам легального отримання частини акцій в державному газовому монополісті», - вважають експерти.

На їхню думку, придбання акцій «Нафтогазу» могла б бути цікава західним інвесторам лише після реформування українського ринку газу і реорганізації самої фірми.

Аналітики нагадали, що влада розраховує одержати від продажу 20-25% акцій монополіста 5-6 млрд. доларів, зазначивши, що первинне розміщення паперів може відбутися в 2012-2013 роках.

«Ідею продажу акцій сильно підтримують міністр енергетики Юрій БОЙКО і олігарх Дмитро ФІРТАШ», - додали експерти.

Як повідомляв УНІАН, голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН на початку березня заявив, що компанія може провести IPO в 2012-2013 роках.

21 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що вважає за можливе продаж частини акцій «Нафтогазу України» на міжнародних біржах для оптимізації його роботи.

1 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Ю.БОЙКО повідомив, що Кабінет міністрів України має намір продати до 25% акцій НАК «Нафтогаз України». За його словами, уряд розраховує одержати за міноритарний пакет акцій НАК «Нафтогаз України», за найпесимістичнішими прогнозами, 5-6 млрд. дол.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.