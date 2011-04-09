Держдепартамент США підготував доповідь про права людини в Україні

Адміністрация США піддала критиці Росію, Україну і Білорусь за погіршення, як вважають у Вашингтоні, становища в галузі прав людини в цих країнах.

У розділі, присвяченому Україні, найбільш проблемними в 2010 році названі "повідомлення про серйозні зловживання поліції та смерть в ув`язненні, побиття й тортурах затриманих і ув`язнених, важкі умови в місцях утримання під вартою, свавільне та тривале досудове утримання під вартою, неефективну й корумповану судову систему.

Протягом року надходили повідомлення "про підвищений тиск уряду на незалежні засоби масової інформації, обмеження на свободу зборів, та появу політично мотивованого судового переслідування опозиційних політиків".

Корупція в уряді та суспільстві дуже поширені, йдеться в доповіді. Були повідомлення, що служби безпеки уряду переслідували і залякували організації громадянського суспільства.

Існувало певне насильство і дискримінація щодо жінок і дітей. Торгівля людьми, як і раніше, становить серйозну проблему.

Були повідомлення про ненасильницькі випадки антисемітизму. Соціальної дискримінації та насильства щодо ромів, кримських татар і осіб неслов`янської зовнішності, за даними авторів доповіді, не було.

Були повідомлення про переслідування поліцією гей-спільноти.

Робітники, як випливає з доповіді, стикаються з обмеженнями на організацію та вступ до профспілок, а також на можливість укладати колективні договори.

Довідка. У щорічній доповіді Держдепартаменту США за підсумками 2010 року аналізується стан справ з правами людини в 194 країнах світу.