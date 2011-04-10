Могильов: міліція документує 150 фактів отримання хабарів на тиждень
Скаржиться на високий рівень корупції
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що практично щотижня міліція документує 150 фактів отримання хабарів.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, про це він сказав на розширеному засіданні колегії МВС України у Львові.
На засіданні було розглянуто три основних питання – стан розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, дотримання працівниками міліції законності та прав людини, а також рівень підготовки до Євро 2012.
А.МОГИЛЬОВ наголосив на тих основних пріоритетах, на які постійно звертає увагу Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, зокрема, це боротьба з корупцією та хабарництвом серед представників усіх ешелонів влади та дотримання прав людини.
«Боротьба з корупцією – це пріоритет у діяльності міліції. Незалежно від політичних уподобань, кожен чиновник повинен розуміти, що він найнятий на службу для народу і повинен працювати тільки в інтересах тих людей, які йому цей чин довірили, тому боротьба з корупцією – це головне. На жаль, хабарництво та корупція пронизали практично усі верстви нашої влади. Я вам наведу приклад, ми за перший квартал по лінії економіки порушили на 37% кримінальних справ більше, ніж минулого року і практично щотижня документуємо 150 фактів отримання хабарів. Тобто рівень корумпованості чиновницького апарату дуже великий, тому пріоритети боротьби у цьому напрямку повинні розуміти усі начальники і обласних управлінь міліції, й інших структурних підрозділів. Це одна із найголовніших задач, адже авторитет влади залежить від рівня боротьби з хабарництвом та корупцією, які, на жаль, у нас в державі є», - заявив А.МОГИЛЬОВ.
Крім того, за словами міністра, інформація, зібрана по всій Україні, показала, що ціни на деякі комунальні послуги дещо завищені, і «якщо ж цю суму помножити на десятки або й тисячі в день, то можна побачити які великі суми віднімаються у нашого народу щодня».
«Саме тому керівники міліції усіх рівнів повинні припинити всі ці незаконні витоки з бюджету. І кожну копійку ми повинні відслідковувати і ліквідувати можливість чиновників обдирати людей. Головне, щоб кожна бюджетна копійка доходила до споживача. Це пріоритет, на який вказав Президент», - підкреслив А.МОГИЛЬОВ.