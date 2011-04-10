Могильов: міліція документує 150 фактів отримання хабарів на тиждень

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що практично щотижня міліція документує 150 фактів отримання хабарів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, про це він сказав на розширеному засіданні колегії МВС України у Львові.

На засіданні було розглянуто три основних питання – стан розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, дотримання працівниками міліції законності та прав людини, а також рівень підготовки до Євро 2012.

А.МОГИЛЬОВ наголосив на тих основних пріоритетах, на які постійно звертає увагу Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, зокрема, це боротьба з корупцією та хабарництвом серед представників усіх ешелонів влади та дотримання прав людини.

«Боротьба з корупцією – це пріоритет у діяльності міліції. Незалежно від політичних уподобань, кожен чиновник повинен розуміти, що він найнятий на службу для народу і повинен працювати тільки в інтересах тих людей, які йому цей чин довірили, тому боротьба з корупцією – це головне. На жаль, хабарництво та корупція пронизали практично усі верстви нашої влади. Я вам наведу приклад, ми за перший квартал по лінії економіки порушили на 37% кримінальних справ більше, ніж минулого року і практично щотижня документуємо 150 фактів отримання хабарів. Тобто рівень корумпованості чиновницького апарату дуже великий, тому пріоритети боротьби у цьому напрямку повинні розуміти усі начальники і обласних управлінь міліції, й інших структурних підрозділів. Це одна із найголовніших задач, адже авторитет влади залежить від рівня боротьби з хабарництвом та корупцією, які, на жаль, у нас в державі є», - заявив А.МОГИЛЬОВ.

Крім того, за словами міністра, інформація, зібрана по всій Україні, показала, що ціни на деякі комунальні послуги дещо завищені, і «якщо ж цю суму помножити на десятки або й тисячі в день, то можна побачити які великі суми віднімаються у нашого народу щодня».

«Саме тому керівники міліції усіх рівнів повинні припинити всі ці незаконні витоки з бюджету. І кожну копійку ми повинні відслідковувати і ліквідувати можливість чиновників обдирати людей. Головне, щоб кожна бюджетна копійка доходила до споживача. Це пріоритет, на який вказав Президент», - підкреслив А.МОГИЛЬОВ.