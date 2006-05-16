Азаров спростовує заяву Кушнарьова

Один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляє, що партія не відкликає Василя ХАРУ з посади заступника голови робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради України п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ це сказав у відповідь на запитання представника «Нашої України» Петра ПОРОШЕНКА, наскільки є достовірною інформація, розповсюджена в ЗМІ, про рішення Партії регіонів відкликати В.ХАРУ з посади заступника голови робочої групи.

М.АЗАРОВ сказав, що вони готові конструктивно працювати в робочій групі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Партії регіонів з посиланням на члена президії Політради Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА повідомила, що Партія регіонів відкликає свого представника В.ХАРУ з посади заступника керівника робочої групи з підготовки сесії Верховної Ради України, але підтверджує свою активну участь у подальшій її роботі.

«Президія Політради Партії регіонів 15 травня 2006 року ухвалила рішення не претендувати на керівні посади в робочій групі з підготовки I сесії Верховної Ради V скликання», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Водночас, на засіданні робочої групи Є.КУШНАРЬОВ ще раз підтвердив, що на президії Партії регіонів було прийнято рішення про відкликання В.ХАРИ з посади заступника голови робочої групи. Він підкреслив, що це ніяким чином не пов’язано із хворобою В.ХАРИ (він сьогодні не прийшов на засідання з підготовки першого засідання ВР у зв’язку із станом здоров’я. За словами Є.КУШНАРЬОВА, у В.ХАРИ - гіпертонічний криз – УНІАН).

Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що «це рішення політичне». За його словами, скоріш за все, на час хвороби В.ХАРИ в робочу групу буде введено ще одного представника Партії регіонів.