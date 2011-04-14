Смешку сумно, що «символ держави» змушений ходити на допити

Екс-голові СБУ Ігорю СМЕШКУ сумно, що колишній Президент України Леонід КУЧМА змушений ходити на допити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Мені дуже сумно, я думаю, що і вам усім, що Президент, а це символ держави, ми з вами можемо помилятися, обираючи своїх лідерів, чи не помилятися, але це ми - народ України, і потім через 10 років наші президенти ходять на допити в Генеральну прокуратуру України. Я думаю, що спочатку до цього повинна була б бути проведена величезна оперативно-розшукова, слідча робота… Мені боляче, що символи держави руйнуються», - сказав І.СМЕШКО.