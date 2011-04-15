Парламент дасть ВРЮ право забирати розглянуті судові справи?

У Верховній Раді України є кілька законопроектів щодо права Вищої ради юстиції витребовувати судові справи розгляд яких завершено.

Про це йдеться у коментарі народного депутата України Сергія КІВАЛОВА, переданого УНІАН.

“11 березня 2011 року Конституційний Суд України, розглянувши справу за конституційним поданням 53 народних депутатів України, прийняв рішення, яким визнав такими, що відповідають Конституції України, положення частин першої та другої статті 25, частини третьої статті 27, частини другої статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції». Разом з тим, положення частини третьої статті 25 Закону України «Про Вищу раду юстиції» щодо права Вищої ради юстиції витребувати від судів копії судових справ, розгляд яких не закінчено, визнано такими, що не відповідають Конституції України”, - зазначається у коментарі.

Як сказав С.КІВАЛОВ, у своєму рішенні Конституційний Суд України зазначив, що витребування Вищою радою юстиції будь-яких матеріалів судової справи (оригіналів чи копій) має наслідком оцінку вчинених суддею процесуальних дій, що розцінюється, як втручання у здійснення правосуддя та суперечить частинам першій, другій статті 126, частині першій статті 129 Конституції України».

Зазначеним рішенням Конституційного Суду Верховній Раді України було рекомендовано привести у відповідність до цього Рішення частину четверту статті 25, частину першу статті 40 Закону «Про Вищу раду юстиції», частину першу статті 18832 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

“Слід зазначити, що народні депутати України швидко зреагували на рішення Конституційного Суду України. Сьогодні на розгляді Верховної Ради України є кілька законопроектів, спрямованих на виконання зазначеного рішення. Зокрема, законопроектом № 8246-2 пропонується запровадити порядок, згідно з яким Вища рада юстиції зможе витребувати судові справи або їх копії у випадку, якщо їх розгляд завершено. Ті справи, які знаходяться в процесі розгляду, можуть бути надані члену Вищої ради юстиції на ознайомлення”, - зазначається у коментарі.

“Крім того, пропонується встановити адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Вищої ради юстиції щодо надання інформації з урахуванням положень статті 25 Закону України «Про Вищу раду юстиції». Думаю, що запропонований законопроектом порядок є оптимальним шляхом виконання рішення Конституційного Суду оскільки, з одного боку, він дозволить вчасно реагувати на порушення закону в процесі розгляду справи, що буде перешкоджати в реалізації відомих злочинних схем, коли за позовом міноритарних акціонерів арештовуються активи компанії чи накладається заборона щодо проведення дій з управління компанії тощо. В подальшому така ухвала скасовується самим суддею, однак наслідки, які таке рішення може спричинити в період його дії – неминучі. З іншого боку, запропонований порядок відповідає позиції Конституційного Суду, висловленої у рішенні від 21 травня 2002 року, де зазначено, що ознайомлення (без права витребування нерозглянутої справи) не означає перевірку судової справи по суті і не є втручанням у процес здійснення правосуддя”, - наголосив С.КІВАЛОВ.