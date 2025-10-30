Телефони інших виробників, зокрема, Xiaomi, теж виростуть у ціні.

Корейське видання Hankyung випустило звіт, згідно з яким Samsung планує підвищити ціни на низку своїх продуктів, включно зі смартфонами, у 2026 році. Це пов'язано з різким зростанням вартості ключових компонентів, зокрема, мікросхем пам'яті.

У галузі це називають "інфляцією пам'яті". Виробники мікросхем перерозподіляють потужності на випуск дорожчої та швидшої HBM-пам'яті, щоб покрити запити ШІ-індустрії, що розвивається. Разом із цим почали дорожчати і звичайні DRAM-чіпи, які застосовуються в комп'ютерах і смартфонах.

Аналітики прогнозують, що подорожчання торкнеться насамперед бюджетних і середньоцінових моделей Galaxy. Флагмани, включно з майбутньою серією Galaxy S26, можуть залишитися відносно стабільними в ціні, оскільки Samsung вже зарезервував для них значні обсяги пам'яті.

Відео дня

Для користувачів це означає, що купівля смартфона Samsung найближчим часом може виявитися вигіднішою, ніж відкладання покупки. Очікується, що інфляція цін на мікросхеми пам'яті збережеться до 2027 або 2028 року.

Samsung – не єдиний бренд, який приймає подібні рішення. Xiaomi напередодні представила новий "середняк" Redmi K90, ціна якого на 7,5% вища за попередню модель.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що SSD і оперативна пам'ять можуть подорожчати до 30%. Якщо ще рік тому індустрія зазнавала збитків на тлі низького попиту, то тепер ситуація повністю змінилася.

Тим часом Samsung готується до презентації свого першого телефону з трьома екранами. Пристрій зможе розгортатися в повноцінний планшет з діагоналлю близько 10 дюймів і отримає незвичайну G-подібну конструкцію з двома шарнірами.

Вас також можуть зацікавити новини: