За оцінками експертів, попит на сировину не встигає за пропозицією.

У 2026 році світові ціни на нафту впадуть до найнижчого рівня за останні п’ять років, прогнозує Світовий банк.

Експерти пояснюють, що надлишок нафти на світовому ринку значно зріс у 2025 році і, як очікується, наступного року перевищить максимальний показник, зафіксований у 2020 році, ще на 65%. При цьому попит на сировину, за оцінками аналітиків, не встигає за пропозицією, оскільки збільшується попит на електромобілі та гібридні автомобілі, а споживання нафти в Китаї - одному з найбільших споживачів нафти у світі – стагнує.

На цьому тлі аналітики очікують, що ціни на нафту марки Brent впадуть із середнього рівня 68 доларів у 2025 році до 60 доларів у 2026-му - найнижчого рівня за останні п'ять років.

"Загалом, прогнозується, що ціни на енергоносії впадуть на 12% у 2025 році та ще на 10% - у 2026 році", - зазначається у звіті.

Падінню вартості нафти, за словами експертів, також сприятиме слабке зростання світової економіки. Зазначається, що падіння цін може бути ще суттєвішим, якщо глобальне економічне зростання залишиться млявим на тлі тривалих торговельних напружень та політичної невизначеності.

"Більш високий, ніж очікувалося, обсяг видобутку нафти країнами ОПЕК+ може поглибити надлишок нафти та чинити додатковий тиск на зниження цін на енергоносії. Продажі електромобілів, які, як очікується, різко зростуть до 2030 року, можуть ще більше знизити попит на нафту", - додають експерти.

Разом з тим, у 2027 році ціни на нафту, за прогнозами Світового банку, зростуть до 65 доларів за барель.

Вартість газу у Європі, за прогнозами експертів, після зростання приблизно на 10% у 2025 році знизиться на 11% у 2026 році і ще на 9% - у 2027-му. Цьому сприятиме помірний попит і більша доступність імпорту СПГ. Водночас експерти не виключають, що "блакитне паливо" подорожчає через перебої у постачанні сировини з Близького Сходу.

28 жовтня ціни на нафту знижувалися на тлі планів ОПЕК+ вчергове збільшити видобуток нафти.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що у 2025 році на світовому ринку буде більше "чорного золота", ніж очікувалося, а у 2026 році профіцит може збільшитися завдяки зростанню видобутку членами ОПЕК+ та розширенню пропозиції поза межами групи.

Натомість третя за величиною нафтогазова компанія Норвегії вважає, що у 2026 році попит і пропозиція на нафту стабілізуються. Що стосується ціни, то очікується, що "чорне золото" не опуститься значно нижче 60 доларів за барель.

