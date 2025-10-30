Рішення прийнято у звязку зі складною ситуацією в енергосистемі.

В усі регіонах України в п'ятницю, 31 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі будуть почергово відключати світло. Також застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що світло вимикатимуть з півночі останнього дня жовтня і до початку першого дня листопада.

Диспетчери енергосистеми уточнили, що обмеження застосовуватиметься в обсязі від 0,5 до 3 черг. При цьому максимум відключень заплановано у період з 16:00 до 18:00.

Для промисловості графіки обмеження потужності будуть застосовуватися також протягом усього дня.

"Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця", - зазначили в "Укренерго".

У компанії додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, та порадили стежити за інформацією на офіційних сторінках енергокомпаній.

Атаки РФ на енергетику України та відключення світла

В ніч на 30 жовтня Росія вчергове масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Головною ціллю ворога знову були об’єкти енергетики. В результаті удари зафіксовані руйнування, а також є постраждалі.

Через атаки ворога у більшості областей України було запроваджено графіки аварійних відключень, які, згодом змінилися на погодинні

За кілька годин Міненерго повідомило про скасування графіків погодинних відключень. Водночас у відомстві зазначили, що до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Однак по обіді погодинні відключення електроенергії повернулися.

