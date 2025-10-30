В "Укренерго" зазначили, що тривалість відключень може як зрости, так і зменшитися.

Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки в усіх регіонах України знову запроваджено графіки погодинних відключень світла, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що світло сьогодні, 30 жовтня, почергово відключатимуть з 15:00 до 22:00.

"Обсяг обмежень становитиме від 1 до 2 черг", - зазначили у компанії.

При цьому диспетчер енергосистеми нагадав, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Тобто світло можуть вимкнути як раніше, так і скоротити час відключення.

У компанії закликали стежити за актуальною інформацією про відключення світла на офіційних сторінках енергокомпаній.

Атаки РФ та енергетику України та відключення світла

В ніч на 30 жовтня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Головною ціллю ворога були об’єкти енергетики. В результаті удари зафіксовані руйнування, а також є постраждалі.

Через атаки ворога у більшості областей України було запроваджено графіки аварійних відключень, які, згодом змінилися на погодинні

За кілька годин Міненерго повідомило про скасування графіків погодинних відключень. Водночас у відомстві зазначили, що до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

