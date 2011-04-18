Партія регіонів та Компартія Китаю підписали угоду про співпрацю

Партія регіонів та Комуністична партія Китаю підписали угоду про співпрацю.

Документ було підписано у Пекіні в рамках візиту до Китайської Народної Республіки української делегації на чолі з прем`єр-міністром України, лідером ПР Миколою АЗАРОВИМ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як зазначається у повідомленні, підписи під документом поставили заступник голови Партії регіонів Леонід КОЖАРА та заступник завідувача відділом Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Чень ФЕНСЯН.

Підписанню угоди передувала зустріч глави українського уряду з членом постійного комітету політбюро ЦК КПК Хе ГОЦЯНОМ і представниками Компартії КНР. М.АЗАРОВ охарактеризував цю зустріч як дуже змістовну. У її ході, розповів він журналістам, мова йшла про співпрацю між партіями, про обмін досвідом, делегаціями, а також про те, як у Китаї налагоджена боротьба з корупцією.

У свою Л.КОЖАРА назвав підписання угоди між ПР і КПК неординарною подією. Він також зазначив, що сьогодні ПР розвиває дружні відносини з іншими партіями як на Заході, так і на Сході.