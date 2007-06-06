Жулинському заборонили в`їзд до Росії

Миколі Жулинському - голові Національної ради з питань культури та духовності при Президентові України, заборонили в`їзд до Росії.

Про це УНІАН по телефону повідом сам М.ЖУЛИНСЬКИЙ, який учора прилетів до Санкт-Петербурга разом з дружиною та дочкою. За словами М.ЖУЛИНСЬКОГО, це приватний візит – вони приїхали до РФ, щоб відвідати могилу брата дружини, який похований у Пушкіно.

За словами радника Президента України, представник прикордонної служби повідомив йому, що йому заборонено в’їзд на територію РФ, не пояснюючи причин. “Я міг вловити з інформації, що вони мене мають депортувати”, - сказав М.ЖУЛИНСЬКИЙ. У нього забрали паспорт.

При цьому він зазначив, що оскільки він долетів до Санкт-Петербурга “Російськими авіалініями”, то його зобов’язані депортувати також “Російським авіалініями”, наступний рейс яких на Київ відбудеться 8 червня.

За словами М.ЖУЛИНСЬКОГО, до аеропорту приїхав консул України в Санкт-Петербурзі, який домовлявся про те, щоб М.ЖУЛИНСЬКИЙ виїхав до Києва завтра літаком “Аеросвіту”, придбавши квиток за власні кошти.

На запитання, з чим це можуть бути пов’язані ці події, М.ЖУЛИНСЬКИЙ припустив, що це пов’язано з депортацією з Сімферополя російського політолога, лідера Міжнародного Євразійського руху Олександра ДУГІНА.

За інформацією російських ЗМІ, 5 червня О.ДУГІНА не пустили на територію України. Як повідомляє сайт Міжнародного Євразійського руху, він був оголошений персоною нон-грата і депортований з Сімферопольського аеропорту першим же літаком, що летить на Москву. О.ДУГІН прямував на фестиваль "Велике російське слово", організований Російською громадою Криму.

Як повідомив РІА “Новости” начальник прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Валентина ВОРОБЙОВА, О.ДУГІНУ заборонили в`їзд в країну за рішенням Служби безпеки України. "В час перевірки документів на пункті паспортного контролю в Сімферопольському аеропорту з`ясувався, що Олександру ДУГІНУ заборонений в`їзд до України до 5 червня 2011 року", - сказала В.ВОРОБЙОВА.

О.ДУГІН був оголошений Україною "нев`їзним" в червні 2006 року, разом з директором Інституту країн СНД, депутатом Держдуми РФ Костянтином ЗАТУЛІНИМ та іншими громадянами Росії, чиї дії під час акцій протесту в Криму проти україно-американських навчань Sea Breeze-2006 були визнані такими, що порушують законодавство України.

Міністерство закордонних справ України просить Російську Федерацію невідкладно надати раднику Президента України Миколі ЖУЛИНСЬКОМУ дозвіл на в’їзд.

Про це йдеться у коментарі прес-служби МЗС України щодо відмови у в’їзді на територію Російської Федерації радникові Президента України Миколі ЖУЛИНСЬКОМУ, оприлюдненому на офіційному сайті міністерства.

МЗС України висловлює глибоке занепокоєння фактом відмови у в’їзді 5 червня ц.р. на територію Російської Федерації радникові Президента України, голові Комісії з питань громадянства при Президентові України, голові Національної ради з питань культури та духовності при Президентові України Миколі ЖУЛИНСЬКОМУ.

Застосування практики негуманного ставлення російськими компетентними органами в аеропорту м.Санкт-Петербург щодо М.ЖУЛИНСЬКОГО, який у відповідності до своїх функціональних обов’язків та своїм особистим прикладом працює на користь зміцнення культурних та духовних зв’язків між українським та російським народами, не відповідає духові українсько-російських відносин та стану існуючого двостороннього діалогу, вважають у МЗС України.

У цьому зв’язку Міністерство закордонних справ України закликає російську сторону надати роз’яснення щодо підстав запровадження практики заборони на в’їзд на територію Російської Федерації громадянам України, дії чи публічні заяви яких не спричинили порушення російського законодавства чи були б спрямовані на підрив національної безпеки Росії. За умов відсутності обгрутованих мотивів, просимо невідкладно надати громадянинові України М.ЖУЛИНСЬКОМУ дозвіл на в’їзд на територію Російської Федерації.