Коаліція буде створена на основі Партії регіонів

Голова політради Партії регіонів Микола АЗАРОВ переконаний, що коаліція буде створена на основі його політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам М.АЗАРОВ висловив свою власну точку зору щодо створення коаліції на основі Партії регіонів.

«Повірте мені, іншої політичної сили, яка здатна вивести Україну з кризи, немає, тому після усіх цих метань буде досягнуто домовленості з найбільшою політичною силою. Ось цим ми зараз і займаємося», - сказав М.АЗАРОВ

Він зауважив, що Партія регіонів веде переговори з усіма політичними силами, представленими у парламенті, не роблячи винятку ні для кого. За його словами, переговори ведуться на тій концептуальній основі, яку затвердила Партія регіонів на засіданні політради.

За словами М.АЗАРОВА, вчора він ознайомився з проектом коаліційної угоди, розробленим БЮТ і «Нашою Україною», і в Партії регіонів є серйозні політичні зауваження до цього документа. «Там немає жодної конкретної цифри, а в нас є чіткі параметри соціально-економічного розвитку країни, передбачені на цілий ряд років вперед», - сказав він.

На запитання, наскільки регулярно лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зустрічається з представниками «Нашої України», М.АЗАРОВ відповів, що В.ЯНУКОВИЧ регулярно зустрічається з почесним головою партії «Наша Україна», Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, і «хіба цього недостатньо?».

На уточнююче запитання М.АЗАРОВ зауважив, що зустрічі мають регулярний характер, і «коли накопичуються питання, вони обговорюються».