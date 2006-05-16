Втаємничені депутати вирішуватимуть як відкрити Верховну Раду

Наступне засідання робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради України п’ятого скликання відбудеться у понеділок, 22 травня, об 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член групи, представник «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО.

Впродовж поточного тижня відбуватимуться засідання підгруп, сформованих сьогодні, а на засіданні у понеділок будуть розглянуті пропозиції, напрацьовані цими підгрупами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні було визначено керівника підгруп робочої групи.

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ очолив підгрупу з питання проведення урочистого засідання парламенту, відкриття сесії, формування тимчасової президії, лічильної комісії та організації роботи першої сесії ВР п’ятого скликання.

Представник Партії регіонів Олександр ПЕКЛУШЕНКО очолив підгрупу з питань формування депутатських фракцій, порядку денного засідання першої сесії ВР п’ятого скликання та висвітлення діяльності роботи парламенту.

Представник «Нашої України» Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ очолив підгрупу з питань переліку предметів, відання та принципів формування комітетів ВР п’ятого скликання.

Ще один член «Нашої України» В’ячеслав КОВАЛЬ очолив підгрупу з питань забезпечення діяльності ВР п’ятого скликання, її органів та народних депутатів України, розміщення у залі засідань.