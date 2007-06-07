Тимошенко просить Вінського не писати заяву про вихід з фракції СПУ

Прес-служба БЮТ уповноважена повідомити, що у середу, 6 червня, Юлія Тимошенко звернулася до заступника голови партії „Батьківщина” Йосипа Вінського з проханням не писати заяву про вихід з фракції СПУ у Верховній Раді України з огляду на те, щоб за списком Соціалістичної партії замість Вінського не потрапила у парламент людина, яка братиме участь у аморальних голосуваннях спільно з усією фракцією на чолі зі спікером нелегітимної Верховної Ради України V скликання Олександром Морозом.

Робота Вінського у парламенті - це мінус один соціалістичний голос проти України, йдеться у заяві прес-служби БЮТ .