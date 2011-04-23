Грищенко розказав, як Тимошенко в Газпромі бутербродами пригощали

Газові угоди 2009 року були підписані під особистим тиском колишнього прем’єра Юлії Тимошенко.

Про це повідомив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Уряд Юлії Володимирівни жодної копійки, жодного інвестиційного проекту, власного видобутку газу не здійснив за весь цей час. Жодної іноземної чи власної компанії, думали тільки про те, як забезпечити популізм, забезпечити перед виборами", - заявив він.

"Звідки взялись Харківські угоди? Це прямий результат тих домовленостей, які під тиском конкретної особи, глави уряду, підписали ті, хто не мав змоги навіть відмовитись", - зазначив дипломат.

"Конкретно в "Газпромі", вночі, коли була закладена формула, вона в принципі була зроблена під тиском конкретно Тимошенко. Це не сьогоднішній уряд домовлявся про ту формулу, яка призводить до колосальної ціни на газ. Це її персональна відповідальність", - заявив Грищенко.

Міністр уточнив, що був послом в Росії під час підписання газових угод в 2009 році.

"Переговори Юлії Володимирівни знаєте як відбувались? Крім того, що вони були один на один. Після того було переміщення в "Газпром". Де в "Газпромі", той самий кого ви називали керівник, дуже ретельно підготувався. З бутербродами, з кавою. Це було розраховано на всю ніч", - розповів Грищенко.

"Юлія Володимирівна закрилась в окремій кімнаті, куди з одного поверху бігав Дубина, з іншого - інший представник "Нафтогазу". Вона давала вказівки. Все це тривало до глибокої ночі. Нікого туди не допускали. Це відбувалось поза межами стандартних переговорів", - зазначив він.

На запитання, звідки ж він знає про бутерброди, дипломат відповів: "Не допускали нікого. Охорона не пускала нікого, крім тих, кого викликали до них. Так я був там. Посол має супроводжувати прем’єр-міністра".

Українська правда