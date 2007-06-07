Азаров пропонує Ющенку спільно покінчити з беззаконням довкола «Укртелекому»

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ обурений ситуацією, що виникла з приватизацією «Укртелекому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Ситуація з «Укртелекомом» викликає обурення», - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що сьогодні під час зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКО він говорив про необхідність зараз, коли закінчилися «політичні розбирання», об`єднати зусилля уряду, Глави держави і судової влади, щоб закінчити «це беззаконня».

«Ситуацією з «Укртелекомом», звичайно, займемося. Це просто виклик. Виклик уряду, виклик країні», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна скасував призначені на 8 червня торги з продажу другого 1% пакету акцій ВАТ “Укртелеком” на фондовій біржі ПФТС у зв`язку з судовою забороною. Торги були скасовані, оскільки в судовій ухвалі, що забороняє проведення торгів в ПФТС, міститься вимога, що забороняє будь-яким фізичним і юридичним особам скоювати дії з відчуження акцій «Укртелекому».