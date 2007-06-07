Кінах: криза - це не тільки укази Президента

Скорочення приросту сукупного обсягу іноземних інвестицій до України в січні-березні поточного року на 8,2% - до 847, 1млн. дол. міністр економіки Анатолій КІНАХ пов`язує з політичною напруженістю в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

За його інформацією, в І кварталі 2007 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1 млрд. 331,7 млн. дол. прямих інвестицій, зокрема з країн СНД - 94,2 млн. (7,1%).

Водночас вилучено капіталу у розмірі 535,7 млн. дол. “Ми маємо перші ознаки політичної напруженості в Україні”, - підкреслив А.КІНАХ.

Відповідаючи на запитання, чи має він на увазі політичну кризу, що виникла після підписання Президентом указу про розпуск парламенту, А.КІНАХ сказав, що криза - це не тільки укази Президента. Причиною, на його думку, стало хаотичне і безсистемне упровадження політичної реформи, непідкріплене законодавчою базою, що призвело до зниження ефективності влади в цілому.

“На жаль, чинник політичної нестабільності формує у інвесторів позицію вичікування, що істотно знижує надходження прямих інвестицій”, - сказав А.КІНАХ.