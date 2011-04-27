Тимошенко може віддати Соболєву Київ і Львів

Партія "Реформи і Порядок" може об`єднатися з партією "Батьківщина", повідомляють джерела "Української правди".

"Реформи і Порядок", очолювані депутатом від БЮТ Сергієм Соболєвим, увіллються до "Батьківщини", а за це отримають престижну ділянку роботи.

Зокрема, за словами джерел в оточенні Тимошенко, вона пообіцяла партії "Реформи і Порядок", що їхні представники очолять осередки "Батьківщини" у містах Києві та Львові. На посаду керівника міськкому "Батьківщини" в Києві претендує депутат Верховної Ради Остап Семерак, а у Львові - Олег Бас, колишній депутат Львівської міської ради.