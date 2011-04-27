Ющенко прийшов під стіни ВР

Під стінами Верховної Ради розпочався X з’їзд партії "Наша Україна".

Як передає кореспондент УНІАН, у з’їзді беруть участь майже тисяча делегатів з усіх областей України, крім значної частини делегатів від чернівецької і тернопільської обласних парторганізацій, яким правоохоронці не дозволили виїхати до Києва.

У з’їзді беруть участь голова партії "Наша Україна" Віктор ЮЩЕНКО, голова політради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, народні депутати від НУ-НС, що представляють партію "Наша Україна", Андрій ПАРУБІЙ, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Віктор МАТЧУК та інші.

Під час з’їзду планується ухвалити дві резолюції – щодо скасування Харківських угод і щодо актуальних завдань партії.