Герман проситься в телевізор, щоб вибачитись перед Шкілем

Радник президента України Ганна ГЕРМАН вибачиться перед народним депутатом від БЮТ Андрієм ШКІЛЕМ в ефірі телеканалу «Інтер». Таке спростування вона повинна зробити згідно з рішенням суду.

Про це Г.ГЕРМАН сказала в інтерв`ю «Телекритиці».

«Так, я програла суд, і я вважаю, що це нормально, коли чиновник програє суд представнику опозиції, - сказала Г.ГЕРМАН. - Кілька років тому я виголосила в прямому ефірі неперевірену інформацію, і маю за це вибачитись. Це означає, що ми живемо в нормальному суспільстві. Незважаючи на те, що там давно немає цієї програми, як тільки "Інтер" мене запросить, я готова перепросити».

Як зазначила Г.ГЕРМАН: «Я хочу їм показати, як це робиться в цивілізованій владі. Вони цього не зробили, коли програли мені суд. Тоді вони були при владі, а я в опозиції. Вони тоді сказали, що ніколи переді мною не вибачатимуться. На відміну від них я вибачусь».

Радник Президента також зауважила: «Я довідувалася, скільки це коштуватиме, але "Інтер" мені сказав, що такої практики у них немає, вони мене просто запросять на одну з програм, де я й зможу зробити цю заяву».

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2008 року під час трансляції програми «Свобода» Савіка ШУСТЕРА на телеканалі «Інтер» Г.ГЕРМАН заявила про те, що А.ШКІЛЬ «безкоштовно і без черги отримав дві квартири в минулому і в позаминулому скликанні».

У травні 2010 року Шевченківський районний суд Києва зобов`язав заступника глави Адміністрації Президента України Г.ГЕРМАН визнати поширену нею інформацію щодо квартир народного депутата України від БЮТ А.ШКІЛЯ такою, що не відповідає дійсності, а також сплатити йому відшкодування моральних збитків у розмірі 1300 гривень.

Згідно з рішенням, Г.ГЕРМАН своїми висловлюваннями «принизила честь, гідність та ділову репутацію» позивача. Вона зобов‘язана впродовж місяця спростувати своє звинувачення щодо А.ШКІЛЯ, який, буцімто, одержав не одну квартиру, а дві, наданих йому для проживання як депутатові Верховної Ради.

Спростування Г.ГЕРМАН має прозвучати в ефірі ток-шоу «Велика політика з Євгеном Кисельовим».