Болгарія та Румунія ще мають шанси потрапити до ЄС у 2007

18:15, 16 травня 2006
Політика
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Для цього треба продемонструвати яскраві ознакі

Європейська комісія вважає, що Болгарія та Румунія зможуть приєднатися до Європейського Союзу з 1 січня 2007 року, якщо посилять свою роботу над підготовкою до цього.

Про це йдеться ва оприлюдненій сьогодні моніторинговій доповіді Єврокомісії.

У доповіді зазначається, що Болгарія та Румунія мають продемонструвати яскраві ознаки боротьби з корупцією, зокрема, в області проведення розслідувань та розгляді справ у судах. Крім того, вони повинні продовжити реформи в судовому секторі з метою посилення прозорості, ефективності та неупередженості.

 

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