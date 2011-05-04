Львівська міськрада просить суд заборонити всі акції на 9 травня

Львівська міська рада звернулась до суду з проханням заборонити проведення 9 травня громадських та політичних акцій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, Львівська міськрада направила позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити проведення акцій 9 травня біля Пагорба слави та на Марсовому полі. Відповідачі – партії «Русское единство», «Родина» та ще 11 партій і громадських організацій, які подали заявки на проведення заходів 9 травня у вказаних місцях.

Позов було подано 29 квітня, а завтра, 5 травня, о 10.00, має відбутися судове засідання.

«Станом на сьогодні збільшено позовні вимоги, відповідачами вже є 13 політичних партій та громадських організацій, оскільки за вихідні було подано ще 4 заявки на проведення громадського заходу. Ми просимо суд заборонити всі акції. В нас є лист від міського управління внутрішніх справ також з клопотанням звернутись до суду з метою гарантування громадської безпеки 9 травня. Мова йде про те, що проведення політичних акцій може бути заборонено виключно судом і виключно з метою забезпечення громадського порядку. Вже в п’ятницю юридичне управління міської ради мало достатньо підстав вважати, що політичні акції можуть спричинити загрозу громадській безпеці 9 травня, ми звернулись до суду», - повідомила начальник юридичного управління Львівської міськради Гелена ПАЙОНКЕВИЧ.

Водночас, як уточнили у юридичному управлінні, судового рішення з приводу заборони проведення заходів 9 травня партії «Русское единство», «Родина» ще не винесено.

«Апеляційний адміністративний суд не міг прийняти рішення про дозвіл чи заборону на проведення акцій 9 травня, оскільки такий спір ще не розглянуто в адміністративному суді. Справа про заборону проведення масових заходів у Львівському окружному суді ще не розглядалася. У провадженні цього суду знаходиться справа за позовом партії «Фронт Змін», третя сторона – «Свобода», - до виконкому про спонукання останнього до вчинення дій: подати позов про заборону партії «Русское единство» проводити 9 травня масових заходів у Львові», - зазначила головний спеціаліст юридичного управління Ірина ВОВК.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ВО "Свобода" розповсюдила повідомлення, що сьогодні Львівський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Львівської міської організації ВО «Свобода» щодо заборони проведення масових заходів 9 травня 2011 року політичною партією «Русское единство».