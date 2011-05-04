Карпачова: перешкод для звільнення Луценка не бачу

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА має намір направити звернення генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ щодо зміни колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ міри запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА заявила сьогодні на прес-конференції.

«Буквально завтра таке моє клопотання буде спрямоване особисто генеральному прокурору України Віктору Павловичу ПШОНЦІ щодо зміни йому (Ю.ЛУЦЕНКУ – УНІАН) запобіжного заходу», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Вона висловила думку, що всі ці підстави, за якими було прийнято судове рішення щодо затримання Ю.ЛУЦЕНКА, будуть зняті його адвокатами і захисниками. «Тому немає жодних перешкод (для звільнення ЛУЦЕНКА – УНІАН), принаймні я, як омбундсман, не бачу», - сказала Н.КАРПАЧОВА.