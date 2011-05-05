Тимошенко зрозуміла, що все краще в країні буде йти з села

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її політична сила відпрацює механізми захисту прав сільських громад на медичне обслуговування.

Про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з місцевою громадою і медичним персоналом лікарні села Сонячне Сумської області, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера «Батьківщини», відстоювання інтересів громад відбуватиметься через місцеві ради.

“Ми знаємо, що у нас немає більшості в жодній з місцевих рад, але ми спробуємо побудувати політику таким чином, щоб можна було в кожній раді, у тому числі у Сумській, прийняти таке рішення, яке не лише збереже лікарню в такому вигляді, у якому вона є, але ще й дасть можливість суттєво збільшити її фінансування. Ми готуємо такий проект постанови і будемо робити все, щоб ці проекти постанови пройшли. Я думаю, що до цього голосування долучаться не тільки депутати нашої фракції”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що нині влада вважає, що може заощадити гроші в цілому по країні за рахунок села.

«Закривши школи, це відбувається у дуже великій кількості сіл по Україні, лікарні, ФАПи, все, що стосується сільського життя, і що саме головне - для аграріїв, які мешкають в селі, намагаються зменшити фінансування, щоб фермери були не здатні навіть маленькі господарства утримувати. Це не є випадковість. Тому що все краще, що є в нашій країні – воно буде йти від сільської громади, і те, що сьогодні все це зачищають – це поганий сигнал", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.