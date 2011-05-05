Тимошенко зрозуміла, що все краще в країні буде йти з села
Політик побувала на Сумщині
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її політична сила відпрацює механізми захисту прав сільських громад на медичне обслуговування.
Про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з місцевою громадою і медичним персоналом лікарні села Сонячне Сумської області, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.
За словами лідера «Батьківщини», відстоювання інтересів громад відбуватиметься через місцеві ради.
“Ми знаємо, що у нас немає більшості в жодній з місцевих рад, але ми спробуємо побудувати політику таким чином, щоб можна було в кожній раді, у тому числі у Сумській, прийняти таке рішення, яке не лише збереже лікарню в такому вигляді, у якому вона є, але ще й дасть можливість суттєво збільшити її фінансування. Ми готуємо такий проект постанови і будемо робити все, щоб ці проекти постанови пройшли. Я думаю, що до цього голосування долучаться не тільки депутати нашої фракції”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона зауважила, що нині влада вважає, що може заощадити гроші в цілому по країні за рахунок села.
«Закривши школи, це відбувається у дуже великій кількості сіл по Україні, лікарні, ФАПи, все, що стосується сільського життя, і що саме головне - для аграріїв, які мешкають в селі, намагаються зменшити фінансування, щоб фермери були не здатні навіть маленькі господарства утримувати. Це не є випадковість. Тому що все краще, що є в нашій країні – воно буде йти від сільської громади, і те, що сьогодні все це зачищають – це поганий сигнал", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.