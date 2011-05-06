У Харкові заборонили «затьмарювати» радість великого свята

Харківський обласний адміністративний суд заборонив обласним організаціям Партії регіонів та ВО «Свобода» проводити масові заходи 7 травня, в день приїзду до Харкова патріарха Московського та всієї Русі КИРИЛА.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», відповідне рішення було прийняте за позовом Харківської міської ради до місцевого осередку ВО «Свобода».

«Оскільки 9 травня 2011 р. відбудеться святкування 66-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, то вказані місця (ХАТОБ та «Дзеркальний струмінь») стають одним з місць масового відпочинку мешканців м. Харкова та Харківської області, особливо у дні святкування Перемоги у Великій Вітчизняній війні. А будь-які виступи, збори, в тому числі з використанням гучномовців, можуть затьмарювати радість великого свята та завадити вираженню скорботи за тими, хто загинув, захищаючи Батьківщину, можуть викликати невдоволення більшості громадян, які прийдуть шанувати пам’ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни», - цитують постанову суду в облорганізації ВО «Свобода».

У ВО «Свобода» наголошують, що, відповідно до обмежень, встановлених чинним рішенням суду, 7 травня місцевий осередок націоналістів проведе вуличну виставу «Патріярх Кіріл висвячує харківських єпископів Михаїла Смотрящого та Геннадія Жужащого».

Як повідомляв УНІАН, 7-8 травня Харків відвідає глава Російської православної церкви КИРИЛ. 7 травня він побуває у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі міста і в цей же день візьме участь в урочистій академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА, яка відбудеться в Харківському академічному театрі опери та балету (ХАТОБ).

8 травня на площі Свободи патріарх КИРИЛ та Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР відслужать Божественну літургію. Після закінчення богослужіння предстоятель РПЦ візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави.