Присяжнюк обіцяє ветеранам та інвалідам війни дешеві ліки

У Київській області при кожній лікарні будуть створені комунальні аптеки для ветеранів та інвалідів війни, де вони зможуть отримувати дешеві ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам перед урочистостями для ветеранів в приміщенні Київської облдержадміністрації заявив голова КОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Я підписав розпорядження, і ми відкриваємо для ветеранів комунальні аптеки, де лікарські препарати будуть на 30% дешевшими», - сказав він, додавши при цьому, що завдяки такому кроку у ці медичні торговельні заклади здійснюватимуться прямі поставки ліків від виробників, що дасть змогу реалізовувати їх за низькими цінами.

«В принципі, і мене підтримують депутати, ми зробимо цю програму в цілому для того, щоб ми учасників війни, інвалідів забезпечили пільговими медикаментами. В кожному районі, місті, при кожній лікарні будуть такі аптеки», - запевнив А.ПРИСЯЖНЮК. Водночас він повідомив, що наразі керівництво області працює над тим, щоб відкрити для ветеранів війни власний шпиталь, оскільки так сталося, що столичний регіон є єдиним в Україні, який до цих пір не має подібного медичного закладу.