У Тернополі презентували ілюстровану історію УПА

У Тернополі презентували ілюстровану історію українського визвольного руху «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених».

Як передає кореспондент УНІАН, організували презентацію представники львівського Центру дослідження визвольного руху.

Вони представили 22 плакати, ілюстровані документами про створення УПА, діяльність вояків, їх побут та дозвілля, а також про роль українських жінок у визвольних змаганнях.

«У період, коли відбувається переписування підручників історії України та знищення історичних фактів про діяльність ОУН-УПА, така інформація дасть можливість кожному школяреві ознайомитись з правдивою історією борців за волю та незалежність України», – зазначив під час презентації заступник міського голови Тернополя з гуманітарних питань Леонід БИЦЮРА.

Він повідомив, що прийнято рішення про забезпечення плакатами із науково-популярного проекту «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених» усіх шкіл міста.

За словами голови Тернопільської обласної ради Олексія КАЙДИ, також цими плакатами буде забезпечено всі школи в області.

«Ми – нація із славною історією, ми маємо своїх героїв та дати своїх перемог, якими можемо пишатися. На жаль, нині фальшиві науковці цілими сторінками викидають дні наших славних перемог та подвигів, намагаються зібгати у забуття імена наших героїв. Переконаний, що їм це не вдасться», – наголосив О.КАЙДА.