Генпрокуратура: Луценка перевели на цілодобовий контроль

Від сьогодні колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО за власним бажанням перебуватиме у медичній частині Лук’янівського СІЗО під наглядом лікарів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За її даними, сьогодні у медичній частині СІЗО доктори наук Міністерства охорони здоров’я України, зокрема, гастроентерологи та кардіологи провели обстеження стану організму Ю.ЛУЦЕНКА і надали рекомендації з приводу його здоров’я.

“На сьогодні його загальний стан здоров’я задовільний. Застосування заходів примусового годування він не потребує. З метою забезпечення цілодобового медичного контролю Ю.ЛУЦЕНКО за згодою залишається в медичній частині СІЗО”, - повідомили у прес-службі ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про початок з 22 квітня голодовки на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою. Суд аргументував таке рішення тим, що Ю.ЛУЦЕНКО і його адвокати спеціально зволікають з ознайомлення з матеріалами справи.

Начальник Лук‘янівського СІЗО Ігор ШЕЙКІН 28 квітня заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО не передавав офіційного повідомлення про початок голодовки. Співробітники Державної пенітенціарної служби, якій підпорядкований СІЗО, також повідомляли, що Ю.ЛУЦЕНКО "від їжі не відмовлявся, і продовжує приймати її нарівні з рештою підслідних".

29 квітня Генеральна прокуратура спростувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО голодує в СІЗО.

5 травня Ю.ЛУЦЕНКО у заяві на ім`я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ попередив, що чинитиме опір примусовому годуванню, навіть якщо співробітникам СІЗО доведеться для виконання цієї процедури застосовувати силу.

7 травня дружина екс-міністра внутрішніх справ Ірина ЛУЦЕНКО повідомила, що стан здоров’я її чоловіка залишався незмінно важким.