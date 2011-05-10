Томенко чув, що провокацію у Львові підтримувало керівництво МВС

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що в парламенті варто було б заслухати інформацію міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА про події під час святкування Дня Перемоги у Львові.

Про це М.ТОМЕНКО повідомив УНІАН, коментуючи на прохання кореспондента агентства інцидент у Львові між представниками національно-патріотичних сил і проросійських партій.

«Варто було б заслухати інформацію міністра внутрішніх справ стосовно ситуації, яка склалася у Львові», - сказав він.

За словами віце-спікера, експерти схиляються до того, що у Львові відбувалася спланована провокація, яка не могла бути організована без підтримки керівництва МВС.

М.ТОМЕНКО наголосив, що навіть місцева влада Львівщини не знала про реальні плани організацій, що представляють «російських націоналістів».

«Загалом можна говорити про те, що влада в цілому, починаючи з Президента і закінчуючи більшістю Верховної Ради, зробила все, аби перетворити 9 травня не на свято пам`яті й примирення, а на день розбрату і протистояння», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 травня, після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліційною палицею розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що внаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали члени міської організації Партії регіонів, у яких на грудях були пов`язані георгіївські стрічки.