Королевська каже, що Азаров лише імітує діалог з бізнесом

Уряд імітує діалог із суспільством з однією метою – розколоти громадянське суспільство, дезорієнтувати людей і зірвати масові протести, які сьогодні починаються у всій країні.

Про це заявила УНІАН народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина»), коментуючи заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що український уряд має намір зробити травень «місяцем відвертого діалогу з бізнесом».

Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що уряд зробив усе для розвалу економіки, в результаті чого в країні згортається виробництво, закриваються підприємства, росте безробіття, знижуються реальні доходи населення.

«Після Податкового майдану у влади було півроку, аби піти назустріч людям. Але влада 6 місяців витратила на те, щоб знищити малий і середній бізнес. А коли виявилось, що зламати дух людей не вдасться, їм дають чергову приманку, аби потім остаточно закрити мишоловку. Влада намагається обняти бізнес, щоб остаточно його задушити», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат нагадала, що влада проігнорувала вимоги, висунуті учасниками Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, зокрема - ухвалення розроблених Радою підприємців України законопроектів про спрощену систему оподаткування, посилення відповідальності чиновників за перешкоджання підприємницької діяльності і введення мораторію на перевірки до 1 січня 2012 року.

Також голова Комітету Верховної ради відзначила, що урядовий законопроект про спрощене оподаткування, обіцяний ще на Податковому майдані, досі не затверджений і не поданий у Верховну Раду.

«Тепер, злякавшись масштабів народного обурення, уряд імітує діалог з людьми. Все це робиться лише для того, аби розколоти громадянське суспільство, дезорієнтувати людей і зірвати масові протести, які сьогодні починаються у всій країні», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 13 квітня в Києві відбулося засідання Народної колегії Всеукраїнської цивільної акції «Вперед», на якому було ухвалено рішення про початок безстрокової акції протесту. Сьогодні, 12 травня проходять масові мітинги в Чернігові, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Львові, Сєвєродонецьку і Сквирі, 14 травня протести пройдуть в Києві і області, 16 травня – в Кривому Розі. На 19 травня в Києві заплановано Весняний марш протесту й друге засідання Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».